Премьера нового сезона «Сватов» состоится 27 декабря

Москва, 21 декабря. Телеканал «Россия-1» покажет новый сезон сериала «Сваты» 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

Долгожданный сериал о жизни двух семей совсем скоро выйдет на экраны. Премьерный эпизод покажут 27 декабря в 21:20 по местному времени, передает ТАСС.

В этом сезоне «Сватов», кроме старых персонажей, появятся новые герои. Их роли исполнили Виктор Добронравов, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Трухин, Джемал Тетруашвили и Ольга Медынич, пишет «Вечерняя Москва».

Сериал «Сваты» снимается украинской студией «Квартал 95» с участием российских артистов. Первые шесть сезонов выходили в период с 2008 по 2013 год. Седьмой сезон оказался самым продолжительным по съемкам. Это было связано с ситуацией на Украине и коронавирусом, из-за чего приходилось откладывать работу.