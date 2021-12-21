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Ясновидящая Ванга предрекла человечеству новую пандемию в 2022 году

Общество
Ясновидящая Ванга предрекла человечеству новую пандемию в 2022 году
пресс-служба первого канала

София, 21 декабря. Болгарская провидица Ванга дала неутешительный прогноз на 2022 год. Известная предсказательница предрекла в своих ведениях угрозу новой пандемии.

Ванга не умела писать, поэтому все ее пророчества передавались из уст в уста, пока не дошли до современности. Ее предсказания на следующий год опубликовали болгарские СМИ. Согласно прогнозу, группа исследователей найдет в Сибири смертельный вирус, который до сих пор был заморожен.

«Из-за изменения климата вирус «освободится» и распространится по всей планете», — пишет портал bolavip.

Ясновидящая Ванга предрекла человечеству новую пандемию в 2022 году
pixabay.com /

Еще одной проблемой, с которой столкнется человечество, станет нехватка питьевой воды во многих городах мира. Ванга предсказала эпидемию голода в Индии в 2022 году из-за аномальной жары — воздух раскалится до +50 градусов, что вызовет нашествие саранчи, которая уничтожит все посевы. В итоге люди останутся без еды.

Также одним из самых страшных пророчеств слепой провидицы стала война. О необычном предсказании сообщил друг ясновидящей Сергей Косторной. Он попытался расшифровать, что значат слова Ванги и о чем конкретно она говорила в своих загадочных пророчествах, которые стали сбываться все чаще.

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ванга пандемия пророчество
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