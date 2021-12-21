Россиян предупредили о возможном росте ипотечных ставок до 10,2%

Москва, 21 декабря. Ставки по ипотечным займам в новостройках могут увеличиться в 2022 году до 10-10,2%. Таким прогнозом поделился глава института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Мутко, передает РБК.

На текущий момент ипотечные ставки на новостройки составляют порядка 9,2%, уточнил он. Ставки по кредитам на вторичное жилье, по его словам, обычно выше на 0,25–0,5 процентных пункта.

К подъему ставок по ипотеке на новое жилье до 10–10,2% приведет решение Центрального банка РФ вновь повысить ключевую ставку, выразил мнение Мутко.

Совет директоров ЦБ 17 декабря повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. При этом российские банки пока не планируют повышать ставки по вкладам до двузначных значений.