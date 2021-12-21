МИД Китая: предложения РФ по гарантиям безопасности способствуют международным отношениям

Пекин, 21 декабря. Предложения Российской Федерации Североатлантическому альянсу и Соединенным Штатам по гарантиям безопасности способствуют диалогу между государствами, рассказали в пресс-службе МИД Китая.

Недавно российское внешнеполитическое ведомство обнародовало проекты договоров с американской стороной и НАТО, где в числе прочего есть пункты о нерасширении организации на восток, в частности на Украину. В МИД РФ отметили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.

«Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», — подчеркнули в Пекине.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал развитие событий после публикации МИД России проектов договоров о гарантиях безопасности. Американская сторона собирается представить собственный перечень обеспокоенности действиями РФ, сообщал телеканал «360».

По мнению сенатора Алексея Пушкова, переговоры о гарантиях безопасности должны вестись исключительно между Москвой и Вашингтоном. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.