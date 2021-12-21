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Минпромторг РФ предложил ограничить наценку дилеров на новые автомобили

Экономика
Минпромторг РФ предложил ограничить наценку дилеров на новые автомобили
pexels.com

Москва, 21 декабря. Максимальная наценка дилеров на новые автомобили может быть ограничена до 10%. Соответствующее предложение озвучил Минпромторг РФ, передает ТАСС.

По словам источника агентства, в настоящее время министерство обсуждает этот вопрос с ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» и объединением автопроизводителей. Собеседник издания подчеркнул, что наценка в 10% останется выгодной для продавцов.

«Норма прибыли автопроизводителей — 5-6%. Считается, что норма наценки у официального дилера на новый автомобиль составляет 7-10%. Это позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу», — указал источник.

Аналитики агентства «Автостат» ранее предупредили, что автомобильный рынок РФ в 2022 году может сократиться в пределах 5-7%. Основной проблемой отрасли остается нехватка полупроводников.

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Все новости / Экономика / Минпромторг РФ предложил ограничить наценку дилеров на новые автомобили
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