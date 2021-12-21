Минпромторг РФ предложил ограничить наценку дилеров на новые автомобили

Москва, 21 декабря. Максимальная наценка дилеров на новые автомобили может быть ограничена до 10%. Соответствующее предложение озвучил Минпромторг РФ, передает ТАСС.

По словам источника агентства, в настоящее время министерство обсуждает этот вопрос с ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» и объединением автопроизводителей. Собеседник издания подчеркнул, что наценка в 10% останется выгодной для продавцов.

«Норма прибыли автопроизводителей — 5-6%. Считается, что норма наценки у официального дилера на новый автомобиль составляет 7-10%. Это позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу», — указал источник.

Аналитики агентства «Автостат» ранее предупредили, что автомобильный рынок РФ в 2022 году может сократиться в пределах 5-7%. Основной проблемой отрасли остается нехватка полупроводников.