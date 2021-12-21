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Экс-замминистра финансов США Робертс дважды оскорбил генсека НАТО Столтенберга

Политика
Экс-замминистра финансов США Робертс дважды оскорбил генсека НАТО Столтенберга
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 декабря. Бывший замминистра финансов США в администрации экс-президента Рональда Рейгана, доктор экономических наук Пол Робертс дважды оскорбил генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Экономист обозвал представителя Североатлантического альянса из-за России. Робертс назвал Столтенберга «идиотом». По словам экс-замминистра финансов, Запад убаюкан собственным высокомерием. Такое мнение Робертс выразил из-за отношения к предупреждениям Кремля.

«Но западный мир больше не рационален. Это мир, опьяненный высокомерием», — подчеркнул доктор наук.

МИД России ранее подтвердил, что не получил ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности, информирует НСН.

Внешнеполитическое ведомство 17 декабря передало Вашингтону проекты соглашений между двумя странами. В обнародованных документах РФ настаивает на отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности за рубежом в регионах, где они могут поразить цели на территории другой стороны.

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сша нато столтенберг
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