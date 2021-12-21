Амурчанка до смерти забила топорищем своего мужа

Благовещенск, 21 декабря. В следственном управлении СК России по Амурской области прокомментировали уголовное дело в отношении женщины, убившей своего мужа.

Как пояснили в региональном СК РФ, убийство произошло в ходе совместного распития супружеской парой спиртных напитков. Ссора со взаимными упреками переросла в побои подвернувшимся под руку деревянным топорищем. Первый удар нанес муж, затем супруга отняла у него топорище и забила благоверного до смерти, сообщает AmurInfo.

По данным ведомства, обвиняемая раскаялась и полностью признала свою вину, объяснив свое преступление тем, что на протяжении нескольких лет совместной жизни постоянно терпела побои и унижения со стороны погибшего. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Петербурге девушки по подозрению в убийстве своей бабушки. По версии следствия, между родственницами разгорелся конфликт, в пылу ссоры девушка схватила утюг и ударила им бабушку по голове.