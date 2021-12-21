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Губернатор Алиханов: самолеты НАТО стали чаще появляться у границ Калининградской области

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 09:35
Армия
Губернатор Алиханов: самолеты НАТО стали чаще появляться у границ Калининградской области
Федеральное агентство новостей

Калининград, 21 декабря. Разведывательные самолеты НАТО в последнее время стали чаще появляться вокруг Калининградской области, заявил глава региона Антон Алиханов.

Стоит отметить, что оборонное ведомство РФ регулярно заявляет о разведывательных полетах авиации НАТО у российских границ. Алиханов отметил, что иностранные боевые единицы, скорее всего, пытаются «прощупать» реакцию российских военных, пишет РИА Новости.

«Наши летчики тоже летают, что приятно. Мы их слышим, видим, все хорошо. У нашей авиации с системами слежения и обнаружения тоже все в порядке», — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30 перехватил в небе над Черным морем самолет ВМС США Р-8А. Иностранная боевая единица пыталась приблизиться к госгранице РФ.

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самолет нато калининград разведка
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