Индекс Мосбиржи перешел к росту на старте торгов после снижения накануне

Москва, 21 декабря. Рублевый индекс Мосбиржи демонстрирует рост в начале торговой сессии после снижения днем ранее. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В начале торгов индекс Мосбиржи прибавил 0,6%, дойдя до уровня в 3689,93 пункта. Стоимость большинства «голубых фишек» увеличивается в пределах 1,4%. Дорожают акции «Газпрома», «Новатэка», «Роснефти», «Лукойла», «Интер РАО», «Сургутнефтегаза», «Магнита», НЛМК, «Северстали», «Норникеля» и других компаний. При этом подешевели бумаги «Русала» и «Яндекса».

Биржевой курс доллара снижается по отношению к рублю. Стоимость американской валюты составляет 74,07 рубля, что на 24 копейки ниже, чем на момент завершения предыдущей сессии.

На прошлой неделе компания Positive Technologies разместила бумаги на Московской бирже. Она не стала проводить классическое IPO, решив прийти на площадку через прямой листинг.