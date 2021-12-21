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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» поразила береговую цель ракетой «Калибр»

Армия
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» поразила береговую цель ракетой «Калибр»
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Москва, 21 декабря. Экипаж подводной лодки Тихоокеанского флота РФ «Петропавловск-Камчатский» из акватории Японского моря поразил крылатой ракетой «Калибр» береговую цель.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что мишень была расположена на расстоянии одной тысячи километров. Пуск ракеты был выполнен из подводного положения. Боеприпас поразил береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум в расчетное время.

«Новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия впервые увеличила группировку неатомных подлодок проекта 636.3 в Средиземном море до пяти единиц. В ее состав входят две вооруженные крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» подлодки Тихоокеанского флота и три — Черноморского флота.

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