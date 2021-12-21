Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 10:04
10:04
Происшествия
В Петербурге приезжие похитили и избивали мужчину ради 30 тыс. рублей
10:03
Общество
Температуру отопления домов в Москве подняли до максимума из-за холодов
09:57
Происшествия
Двух мертвых женщин нашли на месте пожара в Ачинске
09:55
Происшествия
Шестилетняя девочка спасла из горящего дома двухлетнего брата в Прикамье
09:53
Политика
Тимошенко порекомендовала Порошенко не бежать с Украины после обвинения в госизмене
09:50
Армия
Пентагон: ВВС США продолжат операции в небе над Черным морем
09:47
Происшествия
Военный эксперт Леонков указал на политические цели Запада против России в деле MH17
09:47
Происшествия
Реальный срок за неуплату штрафа из-за нежелания носить маску получил житель Прикамья
09:46
Происшествия
Командующего внутренними войсками МВД Киргизии задержали за растрату 400 тыс. долларов
09:44
Технологии
Пользователи iPhone 6 и 6s Plus не смогут обновить смартфоны до iOS 16
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Торги Мосбиржи открылись укреплением рубля к доллару

Экономика
Торги Мосбиржи открылись укреплением рубля к доллару
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 декабря. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сократился на 8 копеек и составил 74,065 рубля. Стоимость евро при этом осталась прежней — 83,58 рубля.

Центробанк РФ накануне повысил официальные курсы доллара и евро. Курс доллара поднялся на 56,17 копейки, до 74,2947 рубля. Курс евро подорожал на 11,61 копейки и оказался на уровне 83,6187 рубля.

Одним из наиболее влиятельных факторов на позиции рубля в грядущем году будет являться монетарная политика развитых государств. На это обратил внимание руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Торги Мосбиржи открылись укреплением рубля к доллару
валюта торги курс рубля мосбиржа
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать