Торги Мосбиржи открылись укреплением рубля к доллару

Москва, 21 декабря. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сократился на 8 копеек и составил 74,065 рубля. Стоимость евро при этом осталась прежней — 83,58 рубля.

Центробанк РФ накануне повысил официальные курсы доллара и евро. Курс доллара поднялся на 56,17 копейки, до 74,2947 рубля. Курс евро подорожал на 11,61 копейки и оказался на уровне 83,6187 рубля.

Одним из наиболее влиятельных факторов на позиции рубля в грядущем году будет являться монетарная политика развитых государств. На это обратил внимание руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков.