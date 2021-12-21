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Политолог Ордуханян обвинил США в лицемерной политике

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 09:09
Политика
Политолог Ордуханян обвинил США в лицемерной политике
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 декабря. Соединенные Штаты Америки ведут лицемерную и наглую политику. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Запад в последнее время часто говорит об отключении России от платежной системы SWIFT. Однако у РФ есть своя альтернатива, к которой уже подключатся другие страны. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» высказал свое мнение на эту тему.

«Мы прекрасно с вами понимаем, что деньги, это порядка 8 млн долларов, афганские резервы — они заблокированы американцами. Это доллары, это их деньги. Не то, чтобы имеют право, но имеют такую возможность», — отметил политолог.

Он добавил, что Афганистан ведет активные переговоры с Россией и Китаем относительно восстановления страны. В этом случае Вашингтон просто не хочет отдавать деньги Москве и Пекину, а его уже туда никто не подпустит.

Политолог Ордуханян обвинил США в лицемерной политике
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

«В данной ситуации мы с вами видим, что это очень лицемерная и очень наглая политика со стороны Америки. На первый взгляд может показаться, что они заботятся о демократических преобразованиях, связывают это с какими-то демократическими реновациями в самом Афганистане. На самом деле это лицемерие. Это элементарное нежелание отдавать деньги», — резюмировал Ордуханян.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на то, что США усвоили необходимость «срочного» ответа на предложения о гарантиях по безопасности. Несколько дней назад проекты договоров были переданы Вашингтону.

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