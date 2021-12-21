Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 10:03
09:57
Происшествия
Двух мертвых женщин нашли на месте пожара в Ачинске
09:55
Происшествия
Шестилетняя девочка спасла из горящего дома двухлетнего брата в Прикамье
09:53
Политика
Тимошенко порекомендовала Порошенко не бежать с Украины после обвинения в госизмене
09:50
Армия
Пентагон: ВВС США продолжат операции в небе над Черным морем
09:47
Происшествия
Военный эксперт Леонков указал на политические цели Запада против России в деле MH17
09:47
Происшествия
Реальный срок за неуплату штрафа из-за нежелания носить маску получил житель Прикамья
09:46
Происшествия
Командующего внутренними войсками МВД Киргизии задержали за растрату 400 тыс. долларов
09:44
Технологии
Пользователи iPhone 6 и 6s Plus не смогут обновить смартфоны до iOS 16
09:40
Экономика
Стоимость продуктов для селедки под шубой выросла в России на 16%
09:39
Общество
Дороги Петербурга встали в семибалльных пробках утром 21 декабря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Ордуханян: «нормандский формат» похоронен Украиной

Политика
Политолог Ордуханян: «нормандский формат» похоронен Украиной
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 декабря. Минский процесс и «нормандский формат» похоронены усилиями правительства Украины. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Ведущий издания «Украина.ру» Роман Гнатюк отметил, что США активно пытаются вклиниться в «нормандскую четверку». Он поинтересовался у эксперта, удастся ли Белому дому вмешаться в переговорный процесс?

«Я не соглашусь в том плане, что не нужно впускать Америку в этот формат. Да наоборот, почему? Ну если человек опаздывает и хочет купить билет на "Титаник".... Пусть купит, пусть плывет. Там были выжившие, извините за такой цинизм и сарказм», — отметил политолог.

Он согласился с ведущим относительно того, что минские договоренности не принесли должного результата. У них нет альтернатив, но они не состоялись.

Политолог Ордуханян: «нормандский формат» похоронен Украиной
Федеральное агентство новостей /

«Минский формат, как и "нормандский формат", усилиями нынешнего политического руководства и прошлого руководства Украины похоронен. Его не существует как такового. Поэтому, ради бога. Если Америка хочет поучаствовать в этой мертвой схватке, ну ради бога», — резюмировал Ордуханян.

По его мнению, в этой ситуации Вашингтон хочет сделать ставку на мертвую лошадь. Это их право, как поступать в подобных ситуациях.

Ранее стало известно, что принятие законопроекта о введении новых рестрикций в отношении США в Госдуме России перенесут на 2022 год из-за принятых Вашингтоном антироссийских санкций. Инициативу разработало правительство, проект закона был внесен в июне.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Ордуханян: «нормандский формат» похоронен Украиной
сша нормандский формат ордуханян
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать