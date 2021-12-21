Политолог Ордуханян: «нормандский формат» похоронен Украиной

Москва, 21 декабря. Минский процесс и «нормандский формат» похоронены усилиями правительства Украины. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Ведущий издания «Украина.ру» Роман Гнатюк отметил, что США активно пытаются вклиниться в «нормандскую четверку». Он поинтересовался у эксперта, удастся ли Белому дому вмешаться в переговорный процесс?

«Я не соглашусь в том плане, что не нужно впускать Америку в этот формат. Да наоборот, почему? Ну если человек опаздывает и хочет купить билет на "Титаник".... Пусть купит, пусть плывет. Там были выжившие, извините за такой цинизм и сарказм», — отметил политолог.

Он согласился с ведущим относительно того, что минские договоренности не принесли должного результата. У них нет альтернатив, но они не состоялись.

Федеральное агентство новостей /

«Минский формат, как и "нормандский формат", усилиями нынешнего политического руководства и прошлого руководства Украины похоронен. Его не существует как такового. Поэтому, ради бога. Если Америка хочет поучаствовать в этой мертвой схватке, ну ради бога», — резюмировал Ордуханян.

По его мнению, в этой ситуации Вашингтон хочет сделать ставку на мертвую лошадь. Это их право, как поступать в подобных ситуациях.

Ранее стало известно, что принятие законопроекта о введении новых рестрикций в отношении США в Госдуме России перенесут на 2022 год из-за принятых Вашингтоном антироссийских санкций. Инициативу разработало правительство, проект закона был внесен в июне.