Певице Хлебниковой после пожара может потребоваться пластический хирург

Москва, 21 декабря. Пострадавшей во время пожара в квартире в Северном Бутово певице Марине Хлебниковой, возможно, понадобится помощь пластического хирурга, заявил врач высшей категории Сергей Длин.

Звезда 90-х пробыла в реанимации после серьезного пожара почти месяц, недавно ее перевели в общую палату. Сообщается, что от ожогов пострадало 20% тела, большая часть приходится на лицо певицы. Скорее всего, артистке придется работать с психологом и обратиться к услугам пластического хирурга, приняв новые особенности своей внешности.

«Надеюсь, они будут минимальными. Учитывая особенности характера Хлебниковой, она сильная личность, много чего достигла, поэтому я думаю, у нее получится все преодолеть», — добавил врач.

Ранее екатеринбургская предприниматель Елена Толкачева заявила, что хочет оплатить операцию российской певице Марине Хлебниковой.