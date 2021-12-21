Утренние авиарейсы задерживаются реже вечерних

Москва, 21 декабря. Утром самолеты чище, а утром у экипажа еще много сил. При этом такие рейсы реже задерживаются. Об этом сообщила стюардесса Стелла Коннолли.

По словам бортпроводницы, лучше выбирать утренние рейсы, так как они почти всегда прилетают вовремя. Об этом сообщает «Турпром».

«Мы хотим вернуться домой или добраться до места назначения так же сильно, как и вы», — сказала Коннолли.

Из-за того, что в течение дня один борт задерживается, опаздывают и другие самолеты. Поэтому лучше вылетать рано. Также утренние рейсы реже попадают в зону турбулентности.

Ранее, 20 декабря, неблагоприятные погодные условия в Москве привели к отмене и задержанию более 30 рейсов в столичных аэропортах. Согласно табло аэропортов, во Внуково задержали три авиарейса, еще два были отменены. В Домодедово наблюдается задержка 13 перелетов, при этом один попал под отмену. В свою очередь, в Шереметьево отложили два рейса и шесть задержали.