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Читатели Breitbart обеспокоены планами России проложить газопровод в Китай

Политика
Читатели Breitbart обеспокоены планами России проложить газопровод в Китай
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 21 декабря. Российская Федерация планирует проложить газопровод в Китай через территорию Монголии. Об этом сообщило американское издание Breitbart.

Продолжение газопровода «Сила Сибири» получило название «Союз-Восток» и существенно увеличит его мощность. Известно, что проект будет разработан и представлен в ближайшие недели. Американцы в комментариях поделились своим мнением.

«При Трампе мы были энергонезависимыми. При этой администрации и этой шайке идиотов, которых никто не выбирал, — больше нет», — написал Becky.

Читатель Rosharo1776 раскритиковал президента США Джо Байдена. По его мнению, глава Белого дома является марионеткой Пекина и Москвы.

«Путин хотя бы заботится об интересах своей страны. Не могу сказать того же о нынешнем оккупанте Белого дома», — отметил MSSMUG.

Пользователь No Way считает, что Россия может вести свои дела со всеми странами, с которыми пожелает. Байден ничего не сможет сделать с этим.

«Поблагодарите демократов — это они укрепили союз России с Китаем. Фигово. США лучше иметь Россию в союзниках», — резюмирует Bonnie Parker.

Ранее стало известно, что российская компания «Газпром» не забронировала на пятницу мощности трубопровода «Ямал — Европа» для транзита газового топлива через Польшу. Об этом следует из данных аукциона площадки GSA Platform.

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