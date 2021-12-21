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Политолог Ордуханян уверен, что США не дадут денег Европе

Политика
Политолог Ордуханян уверен, что США не дадут денег Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 декабря. Соединенные Штаты Америки в рамках оборонного бюджета не дадут денег Европе, как об этом ранее говорилось, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Правительство США утвердило оборонный бюджет на 2021 год, на который было выделено 740 млрд долларов. Эксперт в интервью для «Украина.ру» обсудил это событие.

«Все, что связано с военными тратами, все, что касается НАТО — это все будет увеличиваться. Если только, может быть, в 2024 году Трамп опять придет к власти... Я думаю, что он их удивит своими какими-то шагами в этом плане. Но я думаю, что масштабы бюджета не изменятся. Просто будет переадресация денег. Не любит Трамп тратить деньги на сторону», — отметил политолог.

Политолог Ордуханян уверен, что США не дадут денег Европе
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Он предложил не обольщаться относительно озвученных сумм, которые пойдут на помощь Украине и странам восточной Европы. По его мнению, в конечном итоге все доллары останутся внутри США.

«Западной Европе, в лучшем случае, перепадет какой-то кусочек. Ну, а то, что касается восточной Европы, партнеров по НАТО, то им вообще достанутся крохи в этом плане. Это все будет оплачено и сделано американскими компаниями. Так что, все, что называется, по усам будет течь, но в рот этим ребятам не попадет», — резюмировал Ордуханян.

Ранее политологи и публицисты в интервью для ФАН рассказали, что Белый дом придумывает очередную причину, чтобы объяснить увеличение американского присутствия в Европе, в том числе у границ России.

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Все новости / Политика / Политолог Ордуханян уверен, что США не дадут денег Европе
сша европа оборонный бюджет ордуханян
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