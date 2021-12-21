Эксперт Соков предрек России и США новый кризис весной

Москва, 21 декабря. Новый более острый кризис может возникнуть между Россией и США весной 2022 года, считает ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков.

Соков выразил мнение, что сложившийся вокруг Украины кризис удастся немного разрядить. Об этом он заявил «Ленте.ру».

«Но, если ничего радикального не произойдет, то весной будет новый, еще более острый кризис», — сказал эксперт.

По его словам, в Европе ситуация остается опасной и становится еще хуже. Однако не стоит ждать между Россией и США серьезного взаимодействия, пока происходящее «не подойдет к последней черте».

Ранее Госдеп ответил на предложения России по гарантиям безопасности. Они не включают волнующие Вашингтон вопросы. В предложениях Москвы ничего не смогло «развеять» обеспокоенность США. Россия в свою очередь рассказала, что волнует ее, однако у США есть свои поводы для беспокойства.