Юрист Алешкин рассказал о подавленном состоянии Лепса на фоне развода

Москва, 21 декабря. Адвокат Андрей Алешкин предположил, что развод певца Григория Лепса и его супруги Анны Шаплыковой оформили стремительно из-за наличия брачного договора. Он считает, что известный исполнитель после расставания с женой находится в тяжелом состоянии.

Судебное слушание о разводе артиста и его жены состоялось в понедельник. Суд в один день удовлетворил просьбу уже бывших супругов официально развести их.

«Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором четко оговорены все материальные моменты, опека над детьми (их в семье трое — 19, 14 и 11 лет), размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днем: здесь нет предмета спора», - приводит Kp.ru слова юриста.

Он предположил, что Лепс находится в подавленном состоянии из-за развода после 20 лет брака с Шаплыковой. По его мнению, артиста «просто сломали».

О предстоящем бракоразводном процессе стало известно 10 декабря. Как стало известно, инициатором расставания стала супруга артиста. Почему певец и его жена решили официально расстаться, неизвестно. Союз Лепса и Шаплыковой длился более 20 лет. У пары подрастают трое замечательных детей: дочери Ева и Николь, сын Иван.

У Лепса достаточно большое состояние, которое уже бывшим супругам предстояло поделить. Адвокат Маргарита Гаврилова дала совет Шаплыковой, как увеличить размер алиментов. По ее словам, нужно требовать фиксированные выплаты и выплаты от всех доходов и заработков исполнителя.