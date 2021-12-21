Почти четверти российских семей на базовые нужды требуется 100 тыс. рублей

Москва, 21 декабря. Почти каждой четвертой семье в России для удовлетворения базовых потребностей нужно от 70 до 100 тысяч рублей, следует из исследования финансовой интернет-платформы Webbankir.

Компания провела исследование в декабре текущего года. Репрезентативная выборка составила 1500 человек. В опросе участвовали россияне по всей стране, сообщает РИА Новости.

«Большинство опрошенных (28,4%) полагают, что для удовлетворения базовых потребностей семьи сегодня нужно от 70 до 100 тысяч рублей в месяц. Около 22,5% респондентов указали, что для этого необходимо от 100 тысяч рублей в месяц», — говорится в исследовании.

Сумму в 50–70 тысяч рублей считают достаточной для удовлетворения базовых потребностей семьи 21,1% респондентов, 22,2% участников опроса готовы прожить на 30–50 тысяч рублей в месяц, 15–30 тысяч рублей в месяц хватает 5,8% опрошенных.

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