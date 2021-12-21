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Почти четверти российских семей на базовые нужды требуется 100 тыс. рублей

Общество
Почти четверти российских семей на базовые нужды требуется 100 тыс. рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 декабря. Почти каждой четвертой семье в России для удовлетворения базовых потребностей нужно от 70 до 100 тысяч рублей, следует из исследования финансовой интернет-платформы Webbankir.

Компания провела исследование в декабре текущего года. Репрезентативная выборка составила 1500 человек. В опросе участвовали россияне по всей стране, сообщает РИА Новости.

«Большинство опрошенных (28,4%) полагают, что для удовлетворения базовых потребностей семьи сегодня нужно от 70 до 100 тысяч рублей в месяц. Около 22,5% респондентов указали, что для этого необходимо от 100 тысяч рублей в месяц», — говорится в исследовании.

Сумму в 50–70 тысяч рублей считают достаточной для удовлетворения базовых потребностей семьи 21,1% респондентов, 22,2% участников опроса готовы прожить на 30–50 тысяч рублей в месяц, 15–30 тысяч рублей в месяц хватает 5,8% опрошенных.

Ранее международная организация Hays выяснила, что порядка 60% отечественных компаний собираются увеличить зарплаты сотрудников в грядущем году. Рост доходов на 5-10% ожидается в половине всех предприятий.

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финансы опрос доходы
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