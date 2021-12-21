Пользователи «ВКонтакте» призвали НАТО держаться подальше от границ России

Москва, 21 декабря. Москва не может диктовать НАТО условия и предъявлять свои требования. Об этом заявил министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Речь политика вызвала негативную реакцию в российских социальных сетях. Об этом сообщает Regnum.

«Ну, раз они себе это позволяют, с чего вдруг Россия должна пресмыкаться? Мы требуем диалога, а они идут на обострение отношений. Сами и являются агрессорами», — считает Олег Г.

Артем Г. подчеркнул, что Россия не диктует условия, а выражает свое право на безопасность. Именно Альянс постоянно пытается угрожать Москве. Ему стоит держать свое вооружение при себе и не трогать российские границы.

«Россия и не собиралась никому диктовать свои условия. Это сам Североатлантический альянс страдает этой манией. Поэтому у главы минобороны Германии и возникают в голове подобные мысли о России, потому что сами только этим и занимаются», — заметил Семен И.

Пользователь Котяра К. иронично отметил, что России не стоит диктовать НАТО, как ему вести себя у границ РФ. Это только Альянс может творить беспредел там, где хочет. Он считает, что на самом деле подобная позиция опасна для Берлина. Не успеет он очнуться, как Европа будет гореть, но выиграет от этого только Вашингтон.

Ранее глава комитета СФ по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что внешнеполитическое ведомство России опубликовало документы о гарантиях безопасности 17 декабря для НАТО и США, однако с тех пор никакого официального ответа с их стороны не последовало.