Москва, 21 декабря. Проведение конференции, на которой обсуждались бы зоны влияния сверхдержав, включая Россию — это неверное решение. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Речь политика была негативно воспринята россиянами. Об этом сообщает Regnum.

«Ему хозяин заокеанский приказывает, вот он и занимает такую позицию. Германии-то какое дело до Украины?» — указывает Дмитрий Ю.

Василий Н. считает, что Столтенберг не имеет никакого влияния и не может решать какие-либо задачи. Если подобный вопрос и будет в повестке дня, то по ту сторону от России будут уже США.

«Европа вечно твердит о том, что Россия идет на конфронтацию, но при этом уверяет, что вступление Украины в НАТО такой конфронтацией не является. Двуличные подонки», — пишет Larisa L.

Алексей Д. уверен, что НАТО никогда не будут обсуждать с Россией зоны влияния. Альянс является агрессивным блоком, который создан для противодействия РФ. Если он не сможет проявлять свою политику, то станет попросту не нужен.

Ранее чешское издание Forum 24 сообщило, что Столтенберг отказался дать России гарантии того, что Украина никогда не войдет в состав Альянса. В разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что никто не будет спасать Киев от «российской агрессии».