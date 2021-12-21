Гололедицу назвали возможной причиной ДТП с участием губернатора Кузбасса

Кемерово, 21 декабря. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в аварию на служебной машине. По предварительной информации ДТП произошло из-за гололедицы.

Авария произошла на трассе Кемерово — Новокузнецк. Губернатор региона попал в аварию, когда ехал на встречу с семьями жертв трагедии на шахте «Листвяжная». Цивилев при этом во время аварии не пострадал.

В аварии участвовало всего пять автомобилей: две легковых машины, два грузовика и микроавтобус. В результате массовой аварии никто не пострадал.