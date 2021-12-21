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Пользователи «ВКонтакте» поддержали минобороны Британии в нежелании воевать за Украину

Политика
Пользователи «ВКонтакте» поддержали минобороны Британии в нежелании воевать за Украину
wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense/CC BY 2.0

Москва, 21 декабря. Лондон вряд ли выделит армию для Киева в случае «вторжения» Москвы. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Глава ведомства подчеркнул, что Украина не является членом НАТО, а потому не может гарантированно рассчитывать на помощь со стороны Запада. Россияне через соцсети выразили солидарность политику.

«Украина сначала придумала себе врага в лице России, а затем придумала себе лучших друзей в лице стран Запада. Только она забыла придумать сильную экономику и счастливый народ», — отмечает Константин Р.

Галина С. считает, что Киев затеял эту игру только ради того, чтобы бесплатно получать газ от Москвы. Он обвиняет Кремль во всех грехах и пытается вынудить его отдать газ, средства с продажи которого в итоге достанутся только олигархам. В Британии это прекрасно понимают, а потому не хотят помогать.

«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Что теперь украинские власти будут рассказывать своему населению о поддержке со стороны Запада? Все, комедия подходит к концу, пора смотреть на вещи незамутненным взглядом», — призывает Надежда Л.

Карина Н. посмеялась с Украины, которая уповает на помощь Запада, хотя не входит в НАТО. В свое время Грузия считала аналогично, когда напала на Южную Осетию. Однако финал той истории всем известен.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью для ФАН заявил, что американский президент Джо Байден предсказуем, и все его «сложные и хитрые планы» раскрываются практически мгновенно. Таким образом он обсудил приказ американского лидера Белому дому предотвратить так называемое «вторжение России на Украину» в течение четырех предстоящих недель.

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украина великобритания армия война
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