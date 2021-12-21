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Пользователи Facebook не боятся отключения России от SWIFT

Общество
Пользователи Facebook не боятся отключения России от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 декабря. Исключение России из международной межбанковской системы SWIFT не сможет нанести ущерб стране. Об этом заявил автор издания The Economist.

Эксперт считает, что руководство платформы может не прислушаться к мнению коллективного Запада. Россияне считают, что санкции до сих пор не помогли США и ЕС получить должный эффект, а потому и отключение от SWIFT не принесет результата.

«Да что они все носятся со своим «свифтом»? Российская сторона уже многократно говорила о том, что у РФ существует альтернативная система, да и у Китая такая же имеется», — написал Олег Ю.

Он добавил, что многие страны готовы к отключению от SWIFT. Однако Евросоюзу стоит переживать, если за Россией пойдут и другие страны, и тогда альтернативная платформа станет не менее востребованной.

«Сейчас, когда договорились с Китаем о совместной системе, переход окажется очень быстрым. Так SWIFT нам не угроза», — считает Ирина В.

Екатерина Р. уверена, что Запад осознает, что если Россию отрезать от межбанковской системы, то зима будет для него очень холодной. Подобный шаг со стороны Европы в итоге сделает хуже только ей.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказался об угрозе отключения России от SWIFT. По его мнению, российские компании сами смогут обеспечить функционирование финансовой системы.

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