Мутко сообщил о стабилизации цен на жилье к 2022 году в России

Москва, 21 декабря. Рост цен на жилье стабилизируется к следующему году. В значительной степени на это повлияют меры правительства и Центробанка, сообщил гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, резкий рост цен в 2020 году обосновывается увеличением себестоимости строительства и подорожанием рабочей силы. Повлияла и инфляция, которую в скором смогут урегулировать принимаемые меры. Об этом он рассказал в интервью с РБК.

«Цены на жилье в 2022 году "войдут в нормальный цикл" и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может остановиться», — отметил Мутко.

Гендиректор компании «Дом.РФ» также добавил, что ожидается замедление выдачи льготной ипотеки из-за повышения ставки. Однако резкого падения спроса в связи с этим не предвидится. По его словам, постепенно эта кредитная услуга заменяется рыночной и семейной ипотекой.

Риелтор Олеся Анисимова и вовсе считает, что цены на жилье начнут падать. По ее мнению, снижение ожидается в районе 7-10 процентов.