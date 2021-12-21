Разработчику гиперзвуковых ракет «Циркон» Обносову присвоено звание Героя России

Москва, 21 декабря. Гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову, разработавшему гиперзвуковые ракеты «Циркон», указом президента РФ присвоено звание Героя России, сообщается на официальном портале правовой информации.

Обносов является членом Российской академии ракетно-артиллерийских наук и Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского. Кроме того, он является автором более 100 научных трудов.

В опубликованном документе говорится, что инженер-механик был награжден за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности.

«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Главной ее особенностью является высокая скорость в отличие от других отечественных и иностранных ракет.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ начало строительство баз для хранения и обслуживания «Цирконов». Точное место их расположения не разглашается.