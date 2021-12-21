Губернатор Цивилев не пострадал в массовом ДТП в Кузбассе

Кемерово, 21 декабря. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев не пострадал в массовом ДТП, в которое попал его служебный автомобиль, сообщили в пресс-службе администрации Кузбасса.

Цивилев попал в ДТП, когда ехал на служебном автомобиле на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная». В ответ на вопрос журналистов о присутствии губернатора в автомобиле в момент столкновения, в пресс-службе региональной администрации ответили утвердительно. Однако Цивилев не пострадал, уточнили там.

«Губернатор не пострадал», — цитирует пресс-службу администрации Кузбасса РИА Новости.

Массовое ДТП произошло на трассе Кемерово – Новокузнецк. Столкнулись два легковых автомобиля, два грузовика и микроавтобус Mercedes. В результате ДТП никто серьезно не пострадал.