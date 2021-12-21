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Фанаты «Матрицы» жестко раскритиковали «Воскрешение»

Шоу-бизнес
Фанаты «Матрицы» жестко раскритиковали «Воскрешение»
Кадр из фильма «Матрица 4»

Москва, 21 декабря. Фильм «Матрица: Воскрешение» вышел в российский прокат. Кинолента режиссера Ланы Вачовски вызвала преимущественно негативную реакцию среди фанатов.

На YouTube-канале «Кинокритика» блогер Илья Бунин выложил обзор фильма. Ему не понравилась кинолента, и он иронично назвал ее комедией года. Подписчики также поделились своим мнением.

«В конце хотелось пустить скупую слезу, по навсегда уже ушедшим хорошим временам, когда создавались отличные культовые фильмы и музыка», — написал Mаксим Каммерер.

Пользователь maksimkat# подчеркнул, что фильм вызвал у него чувство печали. Ему жаль Лану Вачовски, которая потеряла родителей и пыталась воскресить хотя бы дорогих ей персонажей. Однако по части самой «Матрицы» все вышло ужасно.

«Лана Вачовски вышла из депрессии, а мы все туда вошли. Спасибо», — пошутил constair.

Михаил Баклыков считает, что Вачовски относится к тем режиссерам, которые не могут вовремя остановиться. Раньше сестры создавали настоящие шедевры кинематографа, но уже не способны выпускать хорошие фильмы и с каждым разом все становится хуже.

«Сегодня ходил на Матрицу в кино. Так грустно, будто близкого человека потерял», — подчеркнул 13.

Ранее стало известно, что новая часть фильма про Человека-паука режиссера Джона Уоттса собрала в России уже более 500 млн рублей. Эксперты прогнозируют, что новый боевик от Marvel соберет не менее миллиарда рублей в прокате к концу выходных.

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кино отзывы матрица
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