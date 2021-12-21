Уникальная винтовка «Опустошитель» под патроны НАТО проходит испытания в России

Москва, 21 декабря. Специалисты предприятия Lobaev Arms создали уникальную мультикалиберную винтовку DXL-5 «Опустошитель», способную вести огонь несколькими типами патронов, включая натовские.

В данный момент проводятся испытания, сообщил гендиректор компании Владислав Лобаев. По его словам, помимо модульности, винтовка также обладает уникальной кучностью стрельбы, что делает ее более точной, чем американская Barret. Основной задачей оружия станет борьба со снайперскими подразделениями противника, передает РИА Новости.

«На "Опустошителе" мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу два калибра — натовский .50 BMG (12,7 х 99) и отечественный 12,7 х 108 миллиметров в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи. Это значительно повышает и ее экспортные перспективы», — объяснил Лобаев.

Гендиректор предприятия также добавил, что в «Опустошитель» внедрено особое демпфирующее устройство, которое призвано облегчать эффект отдачи. Для винтовки разрабатываются четыре новых калибра патронов. Это позволит выйти на уникальные показатели дальности стрельбы.

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