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Новый стандарт о срочном захоронении тел появился в России

Общество
Новый стандарт о срочном захоронении тел появился в России
pixabay.com  /  geralt

Москва, 21 декабря. Стандарт о срочном захоронении тел погибших и умерших в военное и мирное время людей утвержден в России.

Стандарт устанавливает порядок захоронения трупов людей и животных, погибших в военное время, или в случае необходимости. Соответствующий документ размещен на сайте МЧС.

«Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени», — говорится в документе.

Так, места для захоронения должны быть выбраны заранее. Согласно стандарту, нужно учитывать градостроительные нормы, особенности рельефа и другие показатели. Комплексы для захоронения урн с прахом погибших следует размещать на специально выделенных участках земли, говорится в ГОСТе.

Ранее сообщалось, что Минцифры собирается внести указ об электронных паспортах в Кремль. На этой неделе проект указа об электронных паспортах будет внесен в администрацию президента на рассмотрение, заявил глава министерства Максут Шадаев.

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мчс гост захоронение
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