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Пушков оценил возможные контакты Москвы и Вашингтона через Совет Россия-НАТО

Политика
Пушков оценил возможные контакты Москвы и Вашингтона через Совет Россия-НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 декабря. Контакты ни к чему не обязывают США, однако они лучше, чем их отсутствие, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу через совет Россия-НАТО.

На фоне интенсивных контактов между Москвой и ведущими странами Североатлантического альянса во второй половине 1990-х годов — начале 2000-х и произошли две первые волны расширения Альянса на восток. Об этом Пушков напомнил в Telegram-канале.

«Кроме того, Совет Россия-НАТО не функционирует, наша миссия при НАТО закрыта, отношения с альянсом заморожены», — отметил он.

Сенатор добавил, что исход таких переговоров легко предсказать, так как страны Восточной и Северной Европы выразили недовольство требованиями России. Такой совет доказал свою бесполезность, заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что США готовы участвовать в дипломатической работе через двустороннее взаимодействие, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ. Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником российского президента Юрием Ушаковым заявил, что для прогресса вокруг Украины необходима атмосфера деэскалации.

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нато пушков контакты
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