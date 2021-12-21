Машина главы Кузбасса попала в массовое ДТП по пути на встречу с семьями погибших в шахте

Кемерово, 21 декабря. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в аварию на служебном автомобиле.

Служебная машина Цивилева попала в ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк, когда глава региона направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Всего столкнулись пять машин: два грузовика, два легковых автомобиля и микроавтобус Mercedes. При ДТП никто серьезно не пострадал.

Ранее губернатор Кузбасса рассказал о состоянии эвакуированных рабочих из шахты имени Рубана. Днем ранее на горнодобывающем предприятии произошло нагревание угольного пласта до критических температур. Из-за этого в срочном порядке было эвакуировано 128 рабочих.