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Путин наградил орденом почета прокурора Москвы Попова

Общество
Путин наградил орденом почета прокурора Москвы Попова
instagram.com  /  @russian_kremlin

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин наградил орденом почета прокурора Москвы Дениса Попова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сообщается, что Попов получил орден за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также многолетнюю добросовестную работу. Он был утвержден на должность прокурора столицы в 2019 году. Попов также был награжден орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу был присвоен орден Андрея Первозванного. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

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