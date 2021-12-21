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Чуприян: диспетчеры «Листвяжной» не дали спасателям данные с датчиков геолокации

Общество
Чуприян: диспетчеры «Листвяжной» не дали спасателям данные с датчиков геолокации
Global Look Press  /  Kemerovo Region Government

Москва, 21 декабря. Когда сотрудники МЧС прибыли на «Листвяжную» и попросили предоставить данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

На шахтах должна быть четкая дисциплина, а неработающие датчики должны искореняться как явление. Только так можно будет избежать ужасающих трагедий, одна из которых потрясла Кузбасс 25 ноября. Сейчас местонахождение шахтеров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация мгновенно поступает диспетчеру шахты, добавил Чуприян.

«Автоматика, приборы объективного контроля должны работать, и тогда вне зависимости от того, кому эти данные будут поступать, таких трагедий у нас не будет», — заявил собеседник ТАСС.

В итоге без данных с датчиков горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих, пояснил врио главы ведомства.

Ранее 17 декабря губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев распорядился отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен 25 ноября на территории региона после взрыва на шахте.

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шахта геолокация датчики
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