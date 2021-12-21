СК возбудил уголовное дело после ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе

Кемерово, 21 декабря. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в результате чрезвычайного происшествия, которое произошло на территории шахты имени Рубана. Инцидент зафиксирован в Кузбассе.

Соответствующей информацией поделилось Следственное Управление Следственного Комитета России по региону. Следователи возбудили уголовное дело в отношении инженера по метрологии.

По мнению правоохранителей, подозреваемый предоставил свидетельство об исправности датчиков, которые измеряют показатели опасных газов в шахте. При этом он фактически не посещал шахту. В результате на шахте имени Рубана произошло самовозгорание.