Минцифры собирается внести указ об электронных паспортах в Кремль

Москва, 21 декабря. На этой неделе проект указа об электронных паспортах будет внесен в администрацию президента на рассмотрение, заявил глава министерства Максут Шадаев.

Минцифры РФ разрешили все нюансы по проекту указа о цифровых паспортах, сообщил Шадаев в беседе с РИА Новости. Документ могут начать выдавать жителям страны в трех регионах России до конца 2022 года.

Замена бумажного документа на смарт-карту останется свободным выбором каждого гражданина. Также он отмечал, что к смарт-карте будет привязано мобильное приложение с QR-кодом, которое может в некоторых случаях использоваться как замена документа, удостоверяющего личность.

Накануне президент России Владимир Путин наградил российских работников культуры орденом «За заслуги перед Отечеством». В том числе и артиста Александра Розенбаума.