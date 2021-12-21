Занятия в якутских школах перевели на дистанционку из-за морозов в 48 градусов

Якутск, 21 декабря. Температура воздуха утром вторника в Якутске и пригородах составила минус 48 градусов. Всех учащихся с 1 по 11 классы перевели на удаленный формат обучения.

Дети вне зависимости от смены продолжат учиться, но с использованием дистанционных технологий, информировали в Instagram-аккаунте мэрии города.

«Сегодня, 21 декабря, в Якутске в 06:00 (00:00 мск) температура воздуха составила минус 48 градусов, ветер — 2 м/с», — указано в публикации.

В понедельник в Якутске морозы усилились до 44 градусов. Ученики с первого по пятый класс уже занимались онлайн.

Петербургские дети тоже не пойдут в школу, однако по другой причине — из-за распространения ОРВИ и COVID-19. Численность ушедших на дистанционный формат обучения школьников Северной столицы 13 декабря превысила 6100 человек, что составляет 1,1% от общего количества обучающихся. Кроме того, в городе было закрыто 25 групп в 18 детских садах.