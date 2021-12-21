Субсидии на квартплату с 2022 года смогут получать даже должники

Москва, 21 декабря. Субсидии на квартплату и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с 2022 года смогут получать даже должники, но не закоренелые неплательщики, сообщили в Минстрое.

Право на субсидию имеют граждане, у которых оплата ЖКУ превышает долю в 22% семейного бюджета. Такая планка установлена на общероссийском уровне, но во многих регионах этот порог снижен.

В настоящее время оформить выплату можно только при условии отсутствия задолженности по оплате ЖКУ или после заключения соглашения о погашении долгов. Однако в будущем в предоставлении субсидии будут отказывать только закоренелым должникам, долг которых подтверждает вступивший в силу судебный акт и не старше трех лет, сообщает «Российская газета».

Кроме того, оформить субсидию можно будет без предоставления справки об отсутствии задолженности. С Нового года запрашивать эти сведения органы власти смогут самостоятельно, через систему межведомственного взаимодействия. Аналогичные нововведения начнут действовать и в отношении льготников, которые получают компенсации на оплату ЖКУ.

Новый порядок оформления субсидий на оплату ЖКУ вступит в силу с 1 января 2022 года, отметили в пресс-службе Минстроя.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства, уточняющий правила предоставления пособий и выплат россиянам с низкими доходами. Речь идет о ежемесячных пособиях на ребенка в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.