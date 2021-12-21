Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 05:28
05:22
Общество
Занятия в якутских школах перевели на дистанционку из-за морозов в 48 градусов
05:06
Общество
Субсидии на квартплату с 2022 года смогут получать даже должники
05:03
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП в Хабаровском крае
04:31
Общество
Вирусолог Бутенко заявил об эффективности вакцинации против омикрон-штамма
04:11
Шоу-бизнес
Зрители назвали «Человек-паук: Нет пути домой» одним из лучших фильмов Marvel
04:09
Политика
Госдеп ответил на предложения России по гарантиям безопасности
04:00
Интервью
Оперная певица Шамаева: Не бойтесь конкуренции — стремитесь быть лучше себя вчерашней
03:43
Общество
Автоэксперт Твердохлебов посоветовал теплую воду для разморозки лючка бензобака
03:41
Общество
Порядка 73% зараженных американцев инфицированы «Омикроном»
03:34
Общество
Мошенники рассылают сообщения о скидках от известных брендов перед Новым годом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Субсидии на квартплату с 2022 года смогут получать даже должники

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 05:06
Общество
Субсидии на квартплату с 2022 года смогут получать даже должники
Агентство городских новостей Москва

Москва, 21 декабря. Субсидии на квартплату и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с 2022 года смогут получать даже должники, но не закоренелые неплательщики, сообщили в Минстрое.

Право на субсидию имеют граждане, у которых оплата ЖКУ превышает долю в 22% семейного бюджета. Такая планка установлена на общероссийском уровне, но во многих регионах этот порог снижен.

В настоящее время оформить выплату можно только при условии отсутствия задолженности по оплате ЖКУ или после заключения соглашения о погашении долгов. Однако в будущем в предоставлении субсидии будут отказывать только закоренелым должникам, долг которых подтверждает вступивший в силу судебный акт и не старше трех лет, сообщает «Российская газета».

Кроме того, оформить субсидию можно будет без предоставления справки об отсутствии задолженности. С Нового года запрашивать эти сведения органы власти смогут самостоятельно, через систему межведомственного взаимодействия. Аналогичные нововведения начнут действовать и в отношении льготников, которые получают компенсации на оплату ЖКУ.

Новый порядок оформления субсидий на оплату ЖКУ вступит в силу с 1 января 2022 года, отметили в пресс-службе Минстроя.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства, уточняющий правила предоставления пособий и выплат россиянам с низкими доходами. Речь идет о ежемесячных пособиях на ребенка в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Субсидии на квартплату с 2022 года смогут получать даже должники
минстрой субсидии жку
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать