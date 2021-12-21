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Зрители назвали «Человек-паук: Нет пути домой» одним из лучших фильмов Marvel

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 04:11
Шоу-бизнес
Зрители назвали «Человек-паук: Нет пути домой» одним из лучших фильмов Marvel
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Москва, 21 декабря. Кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» вышел в российский прокат. Ряд блогеров выложили свои мнения на каналах YouTube, а вслед за ними комментарии оставили и зрители.

Кинолента о Питере Паркере показывает крайне успешные кассовые сборы. Она не сравнится с «Мстителями: Финал», но после завершающей части о команде супергероев это лучший старт в киновселенной Marvel. На YouTube-канале Cut The Crap блогер Артем Харченко поделился своим мнением о вышедшем фильме. Подписчики также поспешили оставить свои комментарии.

«Только что с просмотра. Это было потрясающе. Просто восторг. Кто же мог мечтать, что когда-нибудь мы увидим героев из старых франшиз в одном фильме. Зал аплодировал. Великолепный фильм», — отметил Damian Fox.

Один из пользователей подчеркнул, что испытал детский восторг от просмотра фильма. У него возникло ощущение, будто ему шесть лет и он смотрит кино о любимом супергерое. Поклонник франшизы выразил благодарность создателям фильма за их работу.

Зрители назвали «Человек-паук: Нет пути домой» одним из лучших фильмов Marvel
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой» /

«Очень малому количеству фильмов я готов простить все дырки в сюжете и провалы в мотивации героев. Это один из таких. Ставлю 10, потому что вырос на этом герое и получил нереальное удовольствие. Столько легендарных сцен пересняли и дали героям исправить ошибки», — написал Юрий Ким.

Anton Mode назвал фильм шикарным. Он признался, что в паре моментов сам всплакнул. Проблемы с сюжетом интернет-пользователь не заметил из-за эмоций, которые вызвал кинокомикс. Он считает «Человека-паука: Нет пути домой» одним из лучших фильмов от Marvel.

Ранее стало известно, что представители Marvel могут задействовать актеров Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра в новых проектах после появления двух звезд в новом фильме «Человек-паук: Нет пути домой». По информации одного авторитетного инсайдера, на актеров уже есть планы у создателей «Секретных войн».

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