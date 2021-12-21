Госдеп ответил на предложения России по гарантиям безопасности

Вашингтон, 21 декабря. Предложения России по гарантиям безопасности не включают волнующие Вашингтон вопросы.

В предложениях Москвы ничего не смогло «развеять» обеспокоенность США. Россия в свою очередь рассказала, что волнует ее, однако у США есть свои поводы для беспокойства. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

«Любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности», — сказал он.

Ранее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков провел телефонные переговоры с помощником лидера США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны продолжили обсуждение в контексте предложений России, изложенных в двух проектах документов о гарантиях безопасности и ранее переданных американской стороне.