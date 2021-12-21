Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 03:56
03:43
Общество
Автоэксперт Твердохлебов посоветовал теплую воду для разморозки лючка бензобака
03:41
Общество
Порядка 73% зараженных американцев инфицированы «Омикроном»
03:34
Общество
Мошенники рассылают сообщения о скидках от известных брендов перед Новым годом
03:34
Общество
Парфюмер Нестерова предостерегла от использования эфирных масел в квартире
03:19
Политика
Джен Псаки объяснила рекомендацию Госдепа о поездках на Украину
03:17
Общество
МЧС могут вернуть часть функций надзора в строительстве в 2022 году
02:59
Шоу-бизнес
Элайджа Вуд гордится своей ассоциацией с Фродо из «Властелина колец»
02:49
Происшествия
ФАН публикует фотографии с места смертельного ДТП с хоккеистом «Реактора»
02:42
Политика
Экс-генпрокурор Украины Луценко: Порошенко в стране встретят с автоматами
02:39
Общество
Врач Тихомирова: частое употребление копченой колбасы повышает риск рака желудка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Автоэксперт Твердохлебов посоветовал теплую воду для разморозки лючка бензобака

Общество
Автоэксперт Твердохлебов посоветовал теплую воду для разморозки лючка бензобака
wikipedia.org  /  Дисплей CC 3.0

Москва, 21 декабря. Воздействие отрицательных температур на скопление влаги в элементах и на поверхности лючка приводит к его замерзанию. Можно использовать теплую воду, чтобы разморозить механизм, рассказал автоэксперт Андрей Твердохлебов.

Кроме того, отличными средствами являются размораживатель или другие спиртосодержащие жидкости, объяснил специалист агентству «Прайм». Он отметил, что все это найдется у каждого водителя в автомобиле. Также можно купить на АЗС любой горячий напиток, например, чай или кофе, добавил Твердохлебов.

«Главной мерой профилактики примерзания лючка после мойки является обработка элементов лючка (тросик, петли, замок) смазкой на основе силикона или универсальной смазкой WD-40, также не будет лишним не закрывать лючок до его полного высыхания», — сообщил он.

Ранее автомобильный эксперт Михаил Горбачев рассказал, что отказ тормозов является крайне редким явлением в современных машинах. Он перечислил способы остановки транспортного средства в таких случаях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Автоэксперт Твердохлебов посоветовал теплую воду для разморозки лючка бензобака
машины водители автоэксперт лючок бензобака
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать