Автоэксперт Твердохлебов посоветовал теплую воду для разморозки лючка бензобака

Москва, 21 декабря. Воздействие отрицательных температур на скопление влаги в элементах и на поверхности лючка приводит к его замерзанию. Можно использовать теплую воду, чтобы разморозить механизм, рассказал автоэксперт Андрей Твердохлебов.

Кроме того, отличными средствами являются размораживатель или другие спиртосодержащие жидкости, объяснил специалист агентству «Прайм». Он отметил, что все это найдется у каждого водителя в автомобиле. Также можно купить на АЗС любой горячий напиток, например, чай или кофе, добавил Твердохлебов.

«Главной мерой профилактики примерзания лючка после мойки является обработка элементов лючка (тросик, петли, замок) смазкой на основе силикона или универсальной смазкой WD-40, также не будет лишним не закрывать лючок до его полного высыхания», — сообщил он.

Ранее автомобильный эксперт Михаил Горбачев рассказал, что отказ тормозов является крайне редким явлением в современных машинах. Он перечислил способы остановки транспортного средства в таких случаях.