Порядка 73% зараженных американцев инфицированы «Омикроном»

Вашингтон, 21 декабря. Штамм коронавируса «Омикрон» стал доминантным в Соединенных Штатах, так как на него приходится порядка трех четвертей случаев заражений.

Порядка 73% новых зараженных американцев инфицированы «Омикроном». В сравнении с прошлой неделей показатель вырос почти в шесть раз. Об этом рассказали в федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, передает агентство Associated Press.

Ранее председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев заявил, что штамм «Омикрон» накроет Россию до конца декабря. Медицинский специалист отметил, что, вероятнее всего, распространение мутации начнется в крупных городах. На это могут повлиять ослабления антиковидных мер, а также увеличение частоты контактов между людьми.