Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 03:56
03:43
Общество
Автоэксперт Твердохлебов посоветовал теплую воду для разморозки лючка бензобака
03:41
Общество
Порядка 73% зараженных американцев инфицированы «Омикроном»
03:34
Общество
Мошенники рассылают сообщения о скидках от известных брендов перед Новым годом
03:34
Общество
Парфюмер Нестерова предостерегла от использования эфирных масел в квартире
03:19
Политика
Джен Псаки объяснила рекомендацию Госдепа о поездках на Украину
03:17
Общество
МЧС могут вернуть часть функций надзора в строительстве в 2022 году
02:59
Шоу-бизнес
Элайджа Вуд гордится своей ассоциацией с Фродо из «Властелина колец»
02:49
Происшествия
ФАН публикует фотографии с места смертельного ДТП с хоккеистом «Реактора»
02:42
Политика
Экс-генпрокурор Украины Луценко: Порошенко в стране встретят с автоматами
02:39
Общество
Врач Тихомирова: частое употребление копченой колбасы повышает риск рака желудка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Порядка 73% зараженных американцев инфицированы «Омикроном»

Общество
Порядка 73% зараженных американцев инфицированы «Омикроном»
Global Look Press  /  Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Вашингтон, 21 декабря. Штамм коронавируса «Омикрон» стал доминантным в Соединенных Штатах, так как на него приходится порядка трех четвертей случаев заражений.

Порядка 73% новых зараженных американцев инфицированы «Омикроном». В сравнении с прошлой неделей показатель вырос почти в шесть раз. Об этом рассказали в федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, передает агентство Associated Press.

Ранее председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев заявил, что штамм «Омикрон» накроет Россию до конца декабря. Медицинский специалист отметил, что, вероятнее всего, распространение мутации начнется в крупных городах. На это могут повлиять ослабления антиковидных мер, а также увеличение частоты контактов между людьми.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Порядка 73% зараженных американцев инфицированы «Омикроном»
сша коронавирус омикрон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать