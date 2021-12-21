Мошенники рассылают сообщения о скидках от известных брендов перед Новым годом

Москва, 21 декабря. Жители России начали массово получать щедрые и заманчивые предложения о распродажах, акциях и скидках от популярных брендов. Однако эти сообщения содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны известных торговых сетей.

Соответствующей информацией во время беседы с РИА Новости поделились специалисты ресурса ОНФ «Мошеловка». По словам одного из экспертов, под видом новогодних скидок и распродаж создают рассылки и делают фишинговые сайты-клоны популярных брендов. Мошенники предлагают приобрести подарок перед Новым годом всего за десять процентов от его реальной рыночной цены.

С середины декабря в специалисты «Мошеловки» получили уже несколько сотен сообщений о рассылках с выгодными акциями на подарки в больших сетях и у популярных брендов. Письма, которые получают россияне, крайне похожи на традиционные рассылки перед Новым годом.

Мошенники также недавно начали обманывать людей предпенсионного возраста. Злоумышленники звонят им и говорят о дополнительных выплатах за стаж. Однако на самом деле преступники добывают данные банковской карты для похищения денег со счета.