Джен Псаки объяснила рекомендацию Госдепа о поездках на Украину

Вашингтон, 21 декабря. Рекомендация Госдепа воздержаться от поездок на Украину существовала и раньше, а новый пункт добавили, чтобы «предоставить дополнительные сведения».

Госдепартамент рекомендовал американцам пересмотреть свои поездки в связи с ситуацией на границе страны. Новые рекомендации разъяснила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге.

«Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию», — сказала она.

Ранее Госдеп поднял уровень угрозы для граждан США на Украине до максимального. Американцам рекомендуют проявлять повышенную осторожность при ухудшении эпидемиологической обстановки на Украине. Прежде чем планировать международные путешествия, необходимо прочитать страницу, посвященную коронавирусу, на портале Государственного департамента.