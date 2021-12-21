МЧС могут вернуть часть функций надзора в строительстве в 2022 году

Москва, 21 декабря. МЧС может получить функции надзора за проектированием и строительством объектов с массовым пребыванием людей в следующем году, сообщил врио главы ведомства Александр Чуприян.

В первом чтении Госдума приняла законопроект о наделении Госпожнадзора соответствующими полномочиями еще в декабре 2018 года после трагедии с гибелью людей из-за пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

«Мы надеемся на его принятие уже в следующем году. Это позволит нам участвовать в процессе надзора на стадии строительства и реконструкции объектов с массовым пребыванием людей, когда допущенные нарушения пожарной безопасности проще и дешевле устранить, не перекладывая их на плечи будущего собственника объекта», — сообщил в интервью ТАСС Чуприян.

Госпожнадзор был лишен полномочий по контролю за проектированием и строительством объектов с массовым пребыванием людей в 2007 году. Инициативу о возврате ГПС этих функций внесли в Госдуму после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Трагедия произошла в марте 2018 года и унесла жизни 64 человек, среди которых 41 ребенок. В октябре 2021 года бывшую гендиректора компании-собственника ТРЦ Юлию Богданову приговорили к 14 лишения свободы. Другие руководители также получили тюремные сроки.