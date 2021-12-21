Элайджа Вуд гордится своей ассоциацией с Фродо из «Властелина колец»

Лос-Анджелес, 21 декабря. Голливудский актер Элайджа Вуд доволен тем, что его самой популярной ролью является хоббит Фродо Бэггинс из франшизы «Властелин колец».

Известное фэнтези вышло в прокат в 2001 году. Фильму «Властелин колец: Братство Кольца» исполнилось 20 лет со дня выхода. В честь этого события артист дал интервью, в котором обсудил свою карьеру. Об этом сообщает ScreenRant.

Элайджа после своего знаменитого образа снялся во многих кинолентах. Однако у зрителей он все равно ассоциируется с его героем из «Властелина колец». Однако самого актера это не беспокоит, и он гордится своей работой.

Кадр из фильма «Властелин колец» /

«Эти персонажи, которых мы играли, останутся с нами навсегда. И во многих отношениях они, вероятно, будут первым, о чем люди подумают, когда подумают о нас, с чем у меня никогда не было проблем», — отметил Вуд.

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