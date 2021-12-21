ФАН публикует фотографии с места смертельного ДТП с хоккеистом «Реактора»

Оренбург, 21 декабря. Авария, которая унесла жизнь 19-летнего нападающего хоккейного клуба «Реактор» Никиты Мокеева, произошла на 121-м километре дороги Оренбург — Казань 20 декабря. ФАН публикует фотографии с места происшествия.

Молодой человек находился за рулем автомобиля «Лада Веста». Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Scania, в результате чего машину отбросила в кювет. Мокеев погиб на месте, а его попутчицу госпитализировали.

Федеральное агентство новостей /

Ранее сообщалось об аварии с участием двух легковых автомобилей в Куюргазинском районе Республики Башкортостан. В результате ДТП пострадали четыре человека.