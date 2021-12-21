Экс-генпрокурор Украины Луценко: Порошенко в стране встретят с автоматами

Киев, 21 декабря. Экс-президента Украины Петра Порошенко в аэропорту будут встречать автоматчики, а активы могут конфисковать из-за подозрения в госизмене, заявил бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Такие шаги могут быть в планах украинских властей. Об этом Луценко заявил на телеканале «Украина-24».

«Во-первых, они дождались, когда у Порошенко будет зарубежный визит. Попытались ему в этот день вручить повестку. После этого заявили, что он убежал от них. Теперь, когда он вернется его встретят в аэропорту автоматчики, потому что он якобы будет в украинском розыске. Автоматчики завезут его в СИЗО и все это только для новогодней картинки. Из СИЗО его отправят в суд, суд изберет ему меру пресечения, и потом, СНБО примет решение конфисковать его активы», — сказал он.

Луценко добавил, что власти боятся как самого Порошенко, так и его партию «Европейская солидарность». Кроме того, ситуация с экс-президентом может негативно сказаться на имидже Украины, так как никто не захочет связываться с государством, где в отношении бывшего главы творится «правовой и политический беспредел».

Ранее депутат от «Оппозиционной платформы» Ренат Кузьмин назвал «юридическим трэшом» подозрения в адрес экс-главы Украины Петра Порошенко и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука по делу о закупке угля из Донбасса. Ни Медведчук, ни Порошенко не могут быть осуждены по этому делу, заявил он.