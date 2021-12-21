Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 03:56
03:43
Общество
Автоэксперт Твердохлебов посоветовал теплую воду для разморозки лючка бензобака
03:41
Общество
Порядка 73% зараженных американцев инфицированы «Омикроном»
03:34
Общество
Мошенники рассылают сообщения о скидках от известных брендов перед Новым годом
03:34
Общество
Парфюмер Нестерова предостерегла от использования эфирных масел в квартире
03:19
Политика
Джен Псаки объяснила рекомендацию Госдепа о поездках на Украину
03:17
Общество
МЧС могут вернуть часть функций надзора в строительстве в 2022 году
02:59
Шоу-бизнес
Элайджа Вуд гордится своей ассоциацией с Фродо из «Властелина колец»
02:49
Происшествия
ФАН публикует фотографии с места смертельного ДТП с хоккеистом «Реактора»
02:42
Политика
Экс-генпрокурор Украины Луценко: Порошенко в стране встретят с автоматами
02:39
Общество
Врач Тихомирова: частое употребление копченой колбасы повышает риск рака желудка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-генпрокурор Украины Луценко: Порошенко в стране встретят с автоматами

Политика
Экс-генпрокурор Украины Луценко: Порошенко в стране встретят с автоматами
twitter.com  /  Петро Порошенко

Киев, 21 декабря. Экс-президента Украины Петра Порошенко в аэропорту будут встречать автоматчики, а активы могут конфисковать из-за подозрения в госизмене, заявил бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Такие шаги могут быть в планах украинских властей. Об этом Луценко заявил на телеканале «Украина-24».

«Во-первых, они дождались, когда у Порошенко будет зарубежный визит. Попытались ему в этот день вручить повестку. После этого заявили, что он убежал от них. Теперь, когда он вернется его встретят в аэропорту автоматчики, потому что он якобы будет в украинском розыске. Автоматчики завезут его в СИЗО и все это только для новогодней картинки. Из СИЗО его отправят в суд, суд изберет ему меру пресечения, и потом, СНБО примет решение конфисковать его активы», — сказал он.

Луценко добавил, что власти боятся как самого Порошенко, так и его партию «Европейская солидарность». Кроме того, ситуация с экс-президентом может негативно сказаться на имидже Украины, так как никто не захочет связываться с государством, где в отношении бывшего главы творится «правовой и политический беспредел».

Ранее депутат от «Оппозиционной платформы» Ренат Кузьмин назвал «юридическим трэшом» подозрения в адрес экс-главы Украины Петра Порошенко и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука по делу о закупке угля из Донбасса. Ни Медведчук, ни Порошенко не могут быть осуждены по этому делу, заявил он.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экс-генпрокурор Украины Луценко: Порошенко в стране встретят с автоматами
порошенко госизмена луценко
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать