Экономист Тузов сообщил об укреплении рубля как расчетной валюты для ВЭД

Москва, 21 декабря. Последний год для национальной валюты выдался удачным и она продолжает курс на укрепление, несмотря на все риски. В целом рубль становится все более предпочтительной валютой расчетов для ВЭД, сообщил экономист Артем Тузов.

По мнению аналитиков, российская валюта имеет хороший потенциал, если на нее не окажут влияние геополитика и обстановка с пандемией COVID-19. Они отметили, что рубль является региональным лидером среди валют. При этом он демонстрирует все признаки роста в 2022 году, передает агентство «Прайм».

«В рамках ЕАЭС доля российской валюты в расчетах за экспорт выросла до 69.8%, а в расчетах за импорт до 75,3%. То есть можно смело сказать, что в рамках ЕАЭС, рубль является предпочтительной валютой расчетов для ВЭД», — добавил Тузов.

Помимо этого, ранее экономист Голубев прокомментировал инициативу введения цифрового рубля. По его мнению, он поможет снизить уровень коррупции в стране, а также обеспечит прозрачность системы.